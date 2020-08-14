95% китайцев откажутся от iPhone, если WeChat удалят из App Store

На прошлой неделе Дональд Трамп ввел ограничения против TikTok и WeChat США. После этого появились опасения, что Apple могут заставить удалить эти приложения из App Store, передает iphones.ru со ссылкой на 9to5Mac.
И если без TikTok можно прожить в Китае, то без WeChat будет очень тяжело. Недавний опрос в Weibo, в котором приняли участие 1,2 млн человек, показал, что 95% пользователей не нужен iPhone без WeChat. В случае удаления приложения, они будут вынуждены перейти на Android.
WeChat имеет более 1 млрд пользователей. Для многих китайцев это самое главное приложение
на смартфоне. Оно включает мессенджер, сервис по переводу денег, доставку еды и даже может заменить паспорт
.
Несмотря на опасения пользователей, приказ Трампа не обязывает Apple удалять WeChat из App Store. Тем не менее, компания все же предупредила администрацию президента, что полный запрет WeChat приведет к серьезным последствиям для её бизнеса.
Фото: iphones.ru
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