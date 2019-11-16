В Италии собирают пожертвования для помощи затопленной Венеции
16 ноября 2019 13:12
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Власти Италии объявили о сборе пожертвований для пострадавшей от наводнения Венеции. Каждый желающий может перевести через смс два евро на ликвидацию последствий бедствия.
По инициативе Минкульта Италии к акции присоединились все операторы сотовой связи. Миланский театр "Ла Скала" перечислит всю прибыль от билетов на спектакли в эти выходные в пользу венецианского театра "Ла Фениче". Из-за сложившейся в городе ситуации он был вынужден отменить представления.
По последним данным, уровень воды в Венеции вновь превысил критическую отметку – на этот раз более чем на 20 см. Сейчас уровень воды достиг отметки в 154 см. Затоплено 70% исторического центра, в том числе центральная площадь Сан-Марко, закрыты музеи, школы, большинство госучреждений, приостановлено движение водных трамвайчиков. В городе отмечались перебои с подачей электроэнергии и связью. Власти закрыли Венецию для круизных лайнеров до 21 ноября. По оценкам властей, ущерб от наводнения составил 1 миллиард евро, передает Радио Маяк.
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