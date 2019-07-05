Трамп пообещал, что астронавты скоро высадятся на Марс
5 июля 2019 12:39
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Помимо этого, он пообещал, что Соединённые Штаты очень скоро вернутся на Луну.
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны. Такое заявление он сделал, выступая у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости США. Помимо этого, он пообещал, что Соединённые Штаты очень скоро вернутся на Луну.
Напомним, в мае Трамп объявил о выделении в бюджет НАСА дополнительно 1 млрд 600 млн долларов на освоение Луны и Марса. Ранее сообщалось, что американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов, передает Радио Маяк.
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