Госорганы США получили вечный запрет на использование продуктов Касперского
17 сентября 2019 13:50
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Госорганы США получили вечный запрет на использование продуктов Касперского
В 2017 году в США ввели временный запрет на закупки и использование любой продукции Лаборатории Касперского. У этих ограничений не было определённых сроков, а с 10 сентября они стали постоянными.
Это означает, что госорганам и IT-подрядчикам запрещено пользоваться ПО от Лаборатории Касперского.
Запрет продлится до тех пор, пока Управляющий совет по федеральным закупкам США не решит отменить принятое решение. То есть технически не внесёт поправки в новый закон об оборонных закупках, который принимается ежегодно.
В Лаборатории Касперского уверены, что ограничения для компании снимут после изменения политической ситуации между США и Россией, пишут Ведомости.
Фото pixabay.com
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