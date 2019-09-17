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Новости /  В мире  

Госорганы США получили вечный запрет на использование продуктов Касперского

17 сентября 2019 13:50
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Госорганы США получили вечный запрет на использование продуктов Касперского
Запрет продлится до тех пор, пока Управляющий совет по федеральным закупкам США не решит отменить принятое решение.

Госорганы США получили вечный запрет на использование продуктов Касперского
В 2017 году в США ввели временный запрет на закупки и использование любой продукции Лаборатории Касперского. У этих ограничений не было определённых сроков, а с 10 сентября они стали постоянными.

Это означает, что госорганам и IT-подрядчикам запрещено пользоваться ПО от Лаборатории Касперского.

Запрет продлится до тех пор, пока Управляющий совет по федеральным закупкам США не решит отменить принятое решение. То есть технически не внесёт поправки в новый закон об оборонных закупках, который принимается ежегодно.

В Лаборатории Касперского уверены, что ограничения для компании снимут после изменения политической ситуации между США и Россией, пишут Ведомости.

Фото pixabay.com 


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