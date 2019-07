5 млрд долларов взыщут с Facebook в США из-за раскрытия личных данных пользователей

146

Причиной называют раскрытие личных данных пользователей. Федеральная торговая комиссия Соединённых Штатов утвердила соглашение с интернет-компанией. Как пишет The Wall Street Journal, договорённость поддержали трое из пяти членов регулятора.В марте прошлого года было начато расследование в отношении соцсети, чтобы установить, нарушила ли компания обязательства по защите и хранению личных данных. Причиной послужил скандал, разразившийся после статьи The New York Times о передаче Фейсбуком личной информации пользователей в адрес британской компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идёт о персональных данных примерно 87 млн человек, напоминает ТАСС