5 млрд долларов взыщут с Facebook в США из-за раскрытия личных данных пользователей
13 июля 2019 11:59
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Причиной называют раскрытие личных данных пользователей. Федеральная торговая комиссия Соединённых Штатов утвердила соглашение с интернет-компанией. Как пишет The Wall Street Journal, договорённость поддержали трое из пяти членов регулятора.
В марте прошлого года было начато расследование в отношении соцсети, чтобы установить, нарушила ли компания обязательства по защите и хранению личных данных. Причиной послужил скандал, разразившийся после статьи The New York Times о передаче Фейсбуком личной информации пользователей в адрес британской компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идёт о персональных данных примерно 87 млн человек, напоминает ТАСС.
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