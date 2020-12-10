Жигулевский заповедник зовет самарцев на зимние экскурсионные маршруты

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Жигулевский заповедник в Самарской области приглашает любителей зимнего туризма - им откроется панорамный вид на заснеженные горы, живописную замерзшую Волгу, также посетителей ждут прогулки по зимнему лесу на свежем воздухе.

Так, теперь и зимой самарцам доступен экскурсионный маршрут «Стрельная гора». Режим работы: каждый день с 7.00, пропуск на маршрут завершается за час до заката. Стоимость проезда на легковом автомобиле - 1000 рублей, пишет Самру.ру.

Для тех, кто любит ходить пешком, разработан экскурсионный маршрут «Каменная Чаша». Он открыт каждый день с 8.00 до 16.00. Стоимость билета - 50 рублей с человека.

Также в заповеднике есть два музея. Музей природы открыт в будни с 8.00 до 16.00, вход свободный. В музее научных исследований «Тропою Спрыгина» в селе Бахилова Поляна есть возможность посетить урок в форме квеста: #НАУКАВТРЕНДЕ и получить почётное звание «Кандидат в научные сотрудники». Вход в музей свободный, но по предварительной записи. Участие в квесте - 1500 рублей для группы до 15 человек.

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