Власти Таиланда в ближайший год планируют отказаться от массового туризма

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Королевству необходимо обновить свою туристическую отрасль в период после пандемии коронавируса, указал глава Управления по туризму страны Ютасак Супасорн.

По его словам, королевству необходимо обновить свою туристическую отрасль в период после пандемии коронавируса. «Больше никакого массового туризма», — цитирует в четверг чиновника газета Bangkok Post. Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд <…> не должен быть признан небезопасным местом.

Власти рассчитывают в следующем году принять порядка 8 млн туристов, что гораздо ниже показателя 2019 года в 40 млн.

Внутренний туризм

В долгосрочной перспективе индустрия должна полагаться на внутренний рынок, уверен Супасорн. Местный рынок прошел самую низкую точку в апреле и мае, когда средняя заполняемость отелей упала до 2% и 3% соответственно. Кампания внутреннего стимулирования, начавшаяся в июле, помогла поднять этот показатель до 27% в сентябре и 34% в октябре.

За первые 10 месяцев этого года было совершено 65 млн поездок внутри страны. В октябре этот показатель достиг пика и составило 15 млн путешествий.

Между тем, в королевстве есть много направлений, которые не могут получить достаточно прибыли, поскольку в значительной степени зависят от международного рынка. В первую очередь речь идет об острове Пхукет.

Согласно ожиданиям министерства финансов, туристической индустрии, на которую приходится 12% ВВП Таиланда, потребуется не менее четырех лет, чтобы восстановиться до уровня, предшествующего пандемии. В то время как аналитические центры прогнозируют, что экономика Таиланда полностью восстановится в течение следующих двух лет, сообщает ТАСС.