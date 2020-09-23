В Жигулевскую кругосветку – на поезде накануне Всемирного Дня туризма

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26 сентября 2020г. накануне Всемирного Дня туризма на территории Самарской области стартует железнодорожный туристический проект «Жигулевская кругосветка» на поезде.

Специальный туристический поезд с таким названием, состоящий из 6 вагонов различной комфортности, отправится по маршруту Самара – Жигулевск – Самара.

370 туристов, жителей и гостей губернии проедут по самой живописной части кольцевого маршрута «Жигулевская кругосветка» от Самары вдоль реки Волги до Жигулевска, посетят смотровую площадку Мастрюковой горы на платформе им. В. Грушина, смогут оценить панорамные виды Жигулевской ГЭС.

Практически вся территория Жигулевска окружена национальным парком «Самарская Лука», жемчужиной Самарского региона. В Жигулевске туристов ждёт гостеприимная встреча и 5 экскурсионных программ на выбор, обзорная экскурсия, посещение музея «Самарская Лука», центра реабилитации диких животных национального парка «Самарская Лука» – «Дома Айболита», «Музея Лисы», а также горы Отважная.

Туристы смогут посетить культурно-духовный центр «Богатырская Слобода», увидеть представление «Богатырская силушка», познакомиться с бытом прежних эпох, а также пройти по экотропе «Молодецкий курган», подняться на гору Девья, откуда открывается величественный вид на Жигулевское море, горы и приток Волги – реку Уса, услышать легенды о казачьей вольнице и Степане Разине.

Поезд проследует по специально разработанному удобному расписанию с двумя остановками для посадки туристов. Это максимально комфортный и безопасный для путешествия формат и к тому же без «пробок».

Цель проекта – продвижение доступных и безопасных туристических маршрутов на территории Самарской области, популяризация путешествий и природных достопримечательностей нашего региона, развитие экологического туризма.

Проект реализуется самарским туроператором «Профцентр» при поддержке министерства культуры Самарской области, АО «Самарская пригородная пассажирская компания», Администрации г.о. Жигулевск, государственного бюджетного учреждения Самарской области «Туристский информационный центр», передает пресс-служба облправительства.

Фото: yandex.ua