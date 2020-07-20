В Самарской области сформирована программа развития сферы туризма и гостеприимства

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О том, как планируют совершенствовать работу отрасли в течение ближайших пяти лет, доложил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.В настоящее время значение сферы туризма в экономике возрастает. Отрасль обеспечивает поступление существенного объема доходов в бюджеты различных уровней. Сегодня сфера туризма даёт почти 13,9 млрд рублей в виде налоговых поступлений, при этом 3,8 млрд остаётся в региональном бюджете.Проект государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Самарской области на 2021-2025 годы» предполагает решение шести основных задач: это проведение аналитических исследований и мониторинга развития отрасли, продвижение туристского продукта и повышение узнаваемости региона, развитие инфраструктуры туризма, повышение квалификации кадров работников отрасли, проведение профессиональных мероприятий в сфере туризма и гостеприимства, развитие инновационных проектов и инициатив в отрасли.При этом самые большие усилия планируется направить на продвижение туристского продукта и повышение узнаваемости региона, развитие инфраструктуры и сервисов для туристов, развитие инновационных проектов и инициатив в сфере туризма.Необходимо отметить, что реализация государственной программы окажет положительное влияние на развитие смежных отраслей, которые сегодня объединяет отрасль туризма. Это сферы гостиничных услуг, общественного питания, транспорт, культура, медицина и многие другие.Представители отрасли уже выступили с рядом проектов и инициатив, которые нашли отражение в программе. Одно из перспективных направлений – маршрут «Жигулёвские выходные», программа которого рассчитана на четыре дня путешествий по Самарской области.Реализация этого проекта начнется уже в ближайшее время, с приглашения в Самарскую область делегации экспертов Ассоциации туроператоров России и Российского союза туриндустрии. Гости дадут экспертную оценку маршрута, который в дальнейшем будет включен в перечень брендовых маршрутов России. Федеральным агентством по туризму планируется оказание поддержки по продвижению и реализации.Ещё один проект – серия маршрутов под брендом «Открытая Самара», который реализуется совместно с Куйбышевским филиалом Федеральной пассажирской компании. Маршруты под названием «Поезд на пленэр» и «Тур дэ Пляж Самара» уже находятся в продаже у туроператора «РЖД-тур», а на этой неделе запланировано подписание соглашения между Правительством Самарской области и компанией «РЖД-тур».Есть планы и по реализации проекта «Самара – город-курорт». Расположение города вдоль береговой линии, протяжённая набережная и пляжная зона - конкурентные преимущества Самарской области. Необходимо приложить дополнительные усилия по обустройству пляжей, развитию пляжной инфраструктуры. При этом в реализации этого проекта готов принять активное участие бизнес, в первую очередь, самарские отели, которые планируют вкладывать средства в комфортные пляжные зоны, где будут предоставляться современные пляжные сервисы, такие как выдача лежаков, пляжных полотенец, создание теневых зон.В общей сложности в рамках госпрограммы запланирована реализация более 20 проектов.Планируется, что итогом исполнения программы к 2025 году станет увеличение объема оказания туристических услуг в регионе до 8,2 млрд рублей. Количество специалистов, занятых в отрасли, превысит 20 тысяч человек, а в гостиницах Самарской области будет ежегодно размещаться 1,3 млн человек.Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов обратился к руководителю департамента туризма с вопросом том, учтена ли в программе проблематика развития внутреннего туризма и какую роль играют в развитии этого направления муниципалитеты. По информации Артура Абдрашитова, в этом процессе приняли активное участие практически все муниципалитеты, почти в каждом из них завешено формирование реестров привлекательных для туристов объектов.«Предлагаю немедленно направить проект программы на согласование в органах исполнительной власти. Самарская область обладает рядом инфраструктурных, природных преимуществ, которые позволят обеспечить динамичное развитие сферы туризма. Эту задачу, поставленную Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, мы обязательно выполним, - отметил Виктор Кудряшов.Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов напомнил участникам оперативного совещания, что в настоящее время в сети Интернет в рамках Всероссийского конкурса среди регионов на создание туристско-рекреационных кластеров и развивити эко-туризма, организованного Агентством стратегических инициатив и Министерством природных ресурсов и экологии РФ проходит народное голосование. Самарская область направила на конкурс проект по созданию туристско-рекреационной зоны «Самарская Лука».Зампред областного Правительства призвал всех жителей Самарской области активно включиться в голосование, а глав муниципалитетов – проинформировать о такой возможности жителей городов и районов. Проголосовать за проект Самарской области все желающие могут на сайте priroda.life в разделе география/, передает пресс-служба облправительства.