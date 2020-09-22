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21 сентября в Самаре состоялась межрегиональная конференция «Туризм и цифровая трансформация», организаторами которой выступили Союз Туризма и Гостеприимства, проектный офис цифрового развития Самарской области и отель «7 Авеню».

Участниками конференции стали также представители департамента туризма министерства культуры Самарской области, АО «Национальные туристические технологии», ПАО «МТС», РАНХиГС, Ассоциация отелей г. Казани и РТ, представители партий «Единая Россия» и «Опора России», представители «Деловой России» и ОНФ, туроператоры, представители сферы туризма.

На конференции были затронуты важные темы: развитие цифровых технологий в сфере туризма, использования Big Data, введение электронной путевки и связанные с этим изменения законов. Выступающие приводили доводы в пользу развития цифровых технологий в туризме, которые позволят внести изменения в подходы к организации бизнес-процессов и новациям в государственном регулировании отрасли.

Модератор и соорганизатор конференции – директор отеля «7 Авеню» Михаил Мальцев обозначил данные по отелю, полученные на основе изучения «портрета туриста»: «В июле и августе 2020 года мы увидели активный рост числа российских туристов, самостоятельно планирующих свой отдых и использующих цифровые технологии. Он составил порядка 40% по отношению к августу 2019 года».

В ходе конференции руководитель проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин подчеркнул важность развития цифровых технологий, приводя примеры действующих практик, в том числе, и в медицинском туризме. «Мы ожидаем, что государство в рамках соответствующих нацпроектов, программ, региональных проектов обратит внимание на тот большой потенциал, который дают IT-технологии, цифровые технологии для повышения привлекательности регионов в плане туризма и гостеприимства», - заявил он.

Напомним, что проектный офис цифрового развития был создан в сентябре 2018 года по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова и стал тогда одной из первых подобных инфраструктурных организаций в стране. Главные функции офиса — продвижение самарских цифровых платформ на российский и международный уровень, организация масштабной подготовки и переподготовки кадров для развития цифровой экономики региона, привлечение федеральных, внебюджетных средств и иностранных инвестиций в региональную экономику. Деятельность Проектного офиса направлена на достижение показателей регионального проекта «Цифровые технологии» (Самарская область) национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В 2019 году проектным офисом привлечено более 1,6 млрд. рублей в экономику Самарской области.

Степень проникновения цифровизации в сферу туризма уже очень велика. В работе же отелей – это одно из ключевых направлений развития сервисов: данные о бронированиях поступают через электронные онлайн-каналы, работа построена на основе электронных систем управления, активно используются чат-боты для общения с гостями.

Использование электронных ресурсов позволяет привлечь широкую аудиторию гостей: индивидуальных путешественников, отправляющихся в командировки, гостей, отправляющихся в экскурсионные туры по России поездом, автобусом, групп, приезжающих на конференции и семинары.

Руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов в своем выступлении отметил, что в частности, использование геоданных на основе BigData позволило проанализировать туристический трафик в Самарской области в июле-августе 2020 года в сравнении с турпотоком за аналогичный период прошлого года. Выяснилось, что количество гостей из других регионов России в этом году выросло почти вдвое, причем основной приток туристов пришелся на вторую половину августа. Были также представлены и данные анализа перемещений туристов внутри Самарской области.

Менеджером проекта команды «Big Data» блока по телекоммуникационному бизнесу ПАО «МТС» Полиной Величкиной был озвучен опыт оцифровки сферы туризма. Анализ данных, собранных в обезличенном формате, дает возможность определить портрет туриста, его предпочтения и интересы.

Заместителем генерального директора по правовым вопросам АО «Национальные туристические технологии» Константином Якушевым была представлена информация об истории внедрения проекта «Электронная путевка», функциональных возможностях системы и будущем ее применении для цифрового обеспечения туристской деятельности. Участники конференции поддержали необходимость работы с системой «Электронная путевка» при организации её работы в удобном для турбизнеса формате.

Очевидно, внедрение информационной системы требует законодательного регулирования. Проект федерального закона о внесении соответствующих изменений в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» готовится Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации к принятию во втором чтении, что поддерживают и участники конференции. Вместе с тем ими сформулированы рекомендации для органов государственной власти для успешного запуска единой информационной системы «Электронная путевка».

Фото: samaraopora.ru