В России завершилась продажа путешествий с туристическим кешбэком

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По предварительным данным, в среднем у крупных игроков на новогодние датыришлось около трети покупок в рамках акции. В основном россияне предпочитали бронировать отдых на ближайшие даты. Об этом сообщили ТАСС представители туристического рынка.

Средняя продолжительность забронированных туров с кешбэком составила от пяти до семи ночей. Участники рынка позитивно оценивают программу. Туроператоры считают, что её необходимо продлить, поскольку она стимулирует спрос и позволяет обеспечивать загрузку отелей.

Запущенный Ростуризмом второй этап продажи туров и проживания в гостиницах в России, в рамках которого можно было получить возврат 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс рублей, стартовал 15 октября и продлился до 5 декабря. В акции участвовали путешествия, которые должны завершиться до 10 января.