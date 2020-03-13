Туристический потенциал Самары оценят на Международной выставке «Интурмаркет»

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Участие в выставке дает отличную возможность презентации туристического потенциала самой широкой аудитории, налаживания контактов с руководителями отрасли и коллегами на самом высоком уровне, а также возможность укрепить существующие и установить новые деловые связи.В прошлом году количество участников выставки составило более 1 300 из 132 стран и регионов.На протяжении трех дней представители Администрации городского округа Самара будут рассказывать о туристическом потенциале города, а самарские туристические компании и отельеры познакомят гостей с новинками и лучшими предложениями сезона 2020 года.Кроме того, город презентует «Событийный календарь» на текущий год и обновленную линейку полиграфии – карты города с достопримечательностями для самостоятельных туристов, информационные буклеты «Хорошо, что Вы в Самаре» и «Узнай, что ждет тебя в Самаре», передает пресс-служба горадминистрации.