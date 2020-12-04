Современные отели появились на вокзалах Самара, Пенза-1 и Ульяновск-Центральный

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В рамках проекта по предоставлению гостиничных услуг на вокзалах Самара, Пенза-1 и Ульяновск-Центральный Куйбышевской железной дороги открылись новые отели.

Отели на вокзалах отличает удобное расположение в центре городов с удобным транспортным сообщением. В них есть все необходимое для комфортного проживания как для бизнес-путешественников, так и для самостоятельных туристов и семей с детьми.

Для удобства пассажиров введена гибкая система заселения и проживания: гости сами выбирают время заезда, а также продолжительность проживания (6, 12 или 24 часа).

Особое внимание уделяется соблюдению противоэпидемических мероприятий. В гостиницах проводится ежедневный мониторинг здоровья персонала, на регулярной основе осуществляется проветривание и тщательная уборка помещений с применением сертифицированных дезинфицирующих средств. Для гостей и сотрудников отелей также предусмотрен запас средств индивидуальной защиты, установлены санитарные станции с антисептиками для обработки рук.

Дополнительную информацию можно получить по телефону отдела продаж 8 (800) 600-68-10, а также на сайте hotel-smart.ru.

Для железнодорожников предусмотрены скидки в размере 30% от стоимости услуг по установленным тарифам? сообщает КбшЖД.