В первую пятерку по количеству запросов вошли также Геленджик и Алушта.
Самыми популярными курортами у россиян в августе станут Сочи, Анапа и Ялта. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Путешествия". В первую пятерку по количеству запросов вошли также Геленджик и Алушта. Вторую пятерку открывает Санкт-Петербург, за ним следуют Севастополь, Евпатория, Судак и Феодосия.
В исследовании отмечается, что в целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне – уже на треть,а в июле – примерно на четверть меньше,чем год назад, передает Радио Маяк.
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