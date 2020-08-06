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Самыми популярными курортами у россиян в августе станут Сочи, Анапа и Ялта

6 августа 2020 11:34
176
Самыми популярными курортами у россиян в августе станут Сочи, Анапа и Ялта
 В первую пятерку по количеству запросов вошли также Геленджик и Алушта. 

Самыми популярными курортами у россиян в августе станут Сочи, Анапа и Ялта. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Путешествия". В первую пятерку по количеству запросов вошли также Геленджик и Алушта. Вторую пятерку открывает Санкт-Петербург, за ним следуют Севастополь, Евпатория, Судак и Феодосия.

В исследовании отмечается, что в целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне – уже на треть,а в июле – примерно на четверть меньше,чем год назад, передает Радио Маяк.
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5 августа 2020  19:19 
Дмитрий Азаров вручил золотые медали выпускникам школ области
Золотую медаль «За особые успехи в учении» в этом году получат 2094 выпускника – это на 347 человек больше, чем в прошлом году.   Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Новости Тольятти
4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
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3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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3 августа 2020  09:48
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
 Основными направлениями совместной работы станут научная и научно-техническая деятельность, подготовка специалистов предприятия и трудоустройство... Новости Тольятти
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