Самарская область стала победителем Всероссийского конкурса детских туристических проектов

110

10 декабря 2020 года были подведены итоги Всероссийского конкурса детских туристических проектов Федерального Агентства по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив и проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии.

Всего было подано 498 работ из 70 регионов России. В числе призеров оказались самарские туроператоры «Профцентр» с проектом «Самара Космическая» в номинации «Туристический культурно-познавательный маршрут» и «Майс Маркет» с проектом «Промышленный тур» в номинации «Туристический маршрут в сфере промышленного туризма».

В рамках проекта «Самара Космическая» юные туристы знакомятся с самыми знаковыми достопримечательностями г. Самары и Самарского региона, историей авиации и российской космонавтики, имеют возможность побывать в одном из самых известных аэрокосмических вузов – Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева, встречаются с молодыми инженерами и студентами университета, посещают уникальные космические музеи, ангар ракетных двигателей на территории научно-исследовательского студенческого городка, запускают в космос символическую ракету, сделанную своими руками, знакомятся с инновационным и спутниковым передвижным оборудованием, а также проектом «Русский космос» на старейшей и крупнейшей телерадиокомпании региона «ГТРК-Самара».

«Промышленный тур» – это трехдневный тур, в рамках которого школьники решают следующие задачи: профориентация, удержание и привлечение населения, знакомство с профессиями, развитие предпринимательства. Организаторы выделили несколько направлений промышленного туризма, но тур может быть комбинированным: посещение объектов транспортной и пищевой промышленности, автомобилестроительные компании, все мероприятия осуществлялись с привлечением специалистов и топ-менеджеров структур. Данный проект предоставляет возможность познакомиться с регионом, как с промышленным центром, так и с его достопримечательностями, а также узнать о перспективах дальнейшего обучения в данной сфере деятельности, трудоустройстве и выстраивания своего бизнеса.

Конкурсанты соревновались в четырех номинациях: «Туристический маршрут в сфере экологического туризма», «Туристический маршрут в сфере промышленного туризма», «Туристический культурно-познавательный маршрут» и номинация «Новые идеи». А также по итогам конкурса была объявлена специальная номинация «Активное участие в конкурсе».

Призеры получат информационную и организационную поддержку от проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии. Победители также получат возможность войти в разрабатываемую программу субсидирования детского туризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети