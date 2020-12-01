Самарская область - в топ-5 самых популярных в ПФО для отдыха в санаториях прошедшей осенью

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Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг регионов России по популярности и стоимости отдыха в санаториях осенью этого года.



В первую пятёрку популярности осеннего санаторного отдыха в ПФО вошли Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Нижегородская и Самарская области.

В санаториях юга России (ЮФО) осенний отдых обошёлся дороже всего в стране, в среднем, 3470 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение.



В санаториях Приволжья (ПФО) - 2350 рублей в сутки. Дешевле всего стоило отдохнуть в санаториях Центральной России - 2150 рублей в сутки.

Рейтинг составлен по данным броней путёвок для санаторного отдыха осенью этого года.