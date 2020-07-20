СО принимает участие во всероссийском конкурсе, направленном на развитие экотуризма

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Организатором конкурса является автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Конкурс поддержали министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, министерство экономического развития Российской Федерации, министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).На конкурс подано 115 заявок из 68 субъектов РФ, 239 особо охраняемых природных территорий общей площадью 58 млн га. От Самарской области заявлен проект туристско – рекреационного кластера «Самарская Лука», в который включены две особо охраняемые природные территории федерального значения – Национальный парк «Самарская Лука» и ФГБУ Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина.От нашей области в конкурсе принимают участие междисциплинарная команда, в которую входят представители министерства культуры Самарской области, министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Самарский государственный экономический университет, Самарский государственный технический университет, архитектурно-ландшафтное бюро iCube, а также представители отрасли туризма.28 июля на заседании конкурсной комиссии будут выбраны 30 лучших заявок. 31 – й проект будет отобран в рамках открытого голосования на сайте https://priroda.life до 23 июля 2020 года, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников