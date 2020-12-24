Ростуризм предложил включить все санатории в программу кешбэка на 2021 год

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Федеральное агентство по туризму работает над поправками к программе туристического кешбэка на 2021 год и хочет включить в нее все российские санатории. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила начальник управления государственных туристских проектов Ростуризма Елена Лысенкова.

«Сейчас мы разрабатываем поправки в программу кешбэка на следующий год и ходатайствуем, чтобы в нее вошли все санаторно-курортные предприятия, потому что мы видим спрос и видим, как денежный поток, стимулированный такой мерой, может позволить предприятиям получить больше туристов в определенный промежуток времени», — сказала Лысенкова, выступая на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности».

Она напомнила, что в первой и второй волне продаж программы кешбэка в 2020 году участвовали только те санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей.

Президент России Владимир Путин 17 декабря в ходе большой пресс-конференции указал на важность развития внутреннего туризма, отметив, что власти стараются делать это различными способами.

Ранее в декабре стало известно, что бюджеты регионов за счет программы туристического кешбэка суммарно получили около 13 млрд рублей.

1 октября сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин продлил программу туристического кешбэка за туры по стране до 10 января 2021 года. Отмечалось, что в ней могли принять участие не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы, пишут "Известия".