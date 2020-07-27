Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию

189

Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус. Однако во время полета необходимо заполнить специальную анкету, включающую личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.До прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Туристов пропустят на борт, если у них не будет симптомов COVID-19. В противном случае придется пройти бесплатный ПЦР-тест. При положительном результате пассажира отправят госпиталь для обследования или лечения.В случае подтверждения у пассажира определенного рейса COVID-19, информацию о лицах, находившихся с ним в контакте в самолете, их личные и контактные данные передадут в Управление здравоохранения Турции. Если же о заражении станет известно после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Им придется пройти двухнедельный карантин или изоляцию.Ассоциация также призвала россиян приобретать страховку, покрывающую лечение от COVID-19.Россия с 27 марта из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.Российские власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Позднее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что авиасообщение начнут восстанавливать в два этапа.На днях Россия приняла решение возобновить международные рейсы с 1 августа. Пока для россиян будут доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию.