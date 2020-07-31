Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией с 1 августа

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"По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - говорится в сообщении.Оперативный штаб прорабатывает расширение списка стран, с которыми будет возобновлено международное авиасообщение.Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС