Россия возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции

С учетом новых условий все авиакомпании должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус.
Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции – Антальей, Даламаном и Бодрумом, прерванное в конце марта из-за эпидемии коронавируса.
В Анталью уже вылетели первые самолеты из Москвы и Ростова-на-Дону.
С учетом новых условий все авиакомпании должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус.
Кроме того, перевозчики должны убрать из карманов впереди стоящих кресел журналы и другие печатные материалы.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила полеты в Анкару, Стамбул, Лондон и Занзибар. С 15 августа возобновятся рейсы между Москвой и Женевой, передает Радио Маяк.
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