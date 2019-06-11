Римские власти ополчились на полуголых туристов
11 июня 2019 09:08
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Городской совет Рима обновил и расширил список запретов для туристов, сообщает Independent. Теперь в итальянской столице мужчинам нельзя купаться в фонтанах, есть пачкающую еду около достопримечательностей, продавать места в очереди за билетами, вешать любовные замки на перила, а мужчинам ходить с голым торсом.
Кроме того на Испанской лестнице теперь строго запрещено касаться ступенек колесиками чемоданов. Нарушителям грозят крупные штрафы до 450 евро, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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