"Поехали" в Жигулевск!

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На этой неделе журналистов и блогеров приглашают посетить школу бокса Олимпийского резерва и спортивные площадки, полюбоваться панорамными видами с Жигулевских гор и стать зрителями демонстрации боевых искусств. Также участников тура ждет торжественное открытие Туристского информационного центра.Еженедельные пресс-туры, организованные департаментом туризма регионального министерства культуры при поддержке Правительства Самарской области, знакомят с уникальными туристическими маршрутами. Проект «Поехали!» направлен на развитие внутрирегионального туризма.В своих материалах представители СМИ еженедельно рассказывают жителям о самых удобных сервисах и туристических возможностях Самарской области, её природном и культурном богатстве, туристско-рекреационном потенциале, передает пресс-служба облправительства.