«Поехали!» на Царёв курган
24 июля 2020 17:46
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Главная цель проекта «Поехали!» – содействие развитию внутреннего туризма. Напомним, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе разрабатывается государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Самарской области в 2021-2025 годах». Проект документа, призванного совершенствовать работу туристической отрасли в течение ближайших пяти лет, был представлен 20 июля на оперативном совещании в Правительстве Самарской области.
Турпроект «Поехали!» продолжает знакомить жителей и гостей региона с вариантами активного досуга. На этот раз участникам пресс-тура представили самые доступные маршруты выходного дня для всей семьи.
Легендарная точка на карте Самарской области, памятник природы регионального значения - Царев курган. Здесь установлен особый природоохранный режим, но даже в будний день и на тропе, ведущей к вершине, и на смотровой площадке, оборудованной наверху, довольно оживленно.
Царев курган находится на территории поселка Волжский, который до 1961 года носил гордое название Большая Царевщина. Восхождение наверх начинается от храма иконы Неупиваемая чаша. Здесь бьют источники, вода из которых дает, по мнению верующих, силу и укрепляет дух в борьбе с человеческими пороками. Рядом оборудованы купели, где можно набрать воды с собой. Храм построен на берегу реки Курумоч и, отражаясь в ее поверхности, является интересным объектом для фото- и видеосъемки.
Подняться на Царев курган можно по-разному. Есть вариант совсем несложный - от подножия до самого верха ведет широкая пологая тропа, которую с легкостью преодолевают туристы всех возрастов и даже молодые родители с колясками. Неспешное движение с тремя-четырьмя передышками займет около получаса. Те же, кто хочет проявить характер и проверить себя на выносливость, могут рискнуть подняться прямо по крутому склону, но здесь без навыка и сноровки не обойтись.
Панорама, открывающаяся с верхней точки кургана, завораживает. Необычайно красивы здесь Волга и река Сок, виды на поселок Волжский, Сокольи и Жигулевские горы.
«Этот маршрут, пожалуй, один из самых красивых в Самарской области, - рассказывает экскурсовод туристической компании «Ульянкины прогулки» Лариса Шустова. – Побывав здесь, можно лишний раз убедиться насколько хороша природа нашего края. Царев курган – это самое близкое к городской черте место, откуда можно полюбоваться невероятными волжскими красотами. Именно здесь почти сходятся Жигулевские и Сокольи горы, образуя знаменитые Жигулевские ворота - самое узкое место в течении Волги, где ее ширина составляет всего 700 метров. А Царев курган можно назвать стражем у Жигулевских ворот. Именно здесь Волга в древности смогла пробить себе русло, разделив горную систему на две части. С этими геологическими событиями связано множество красивых легенд. Место интересно еще и тем, что здесь главная река России в среднем своем течении делает несколько поворотов, русло изгибается, что хорошо видно с высоты кургана».
Однако сюда приезжают не только за эстетическим удовольствием, но и за активным отдыхом - летом популярны прогулки на велосипедах, зимой - лыжи.
Путешествие на Царев курган можно удачно совместить с визитом на вертолетную площадку. Две эти локации расположены по одному направлению движения из города или в город. «Вертолетка» - это еще одно место, где можно ощутить невероятный восторг от созерцания средневолжских пейзажей. Она находится в поселке Управленческом и добраться сюда самостоятельно не составит никакого труда, в том числе и общественным транспортом. От остановки Центральная площадь надо пройти по улице Сергея Лазо около полутора километров и вы на месте. Если передвигаться на личном транспорте, то его можно оставить на парковке у входа на территорию. К услугам отдыхающих - просторная прогулочная зона, кафе, ресторан. Нынешний вид эта территория приобрела в 2000 году после благоустройства. Впрочем, истинную народную любовь горожан и гостей Самары «вертолетка» завоевала задолго до преображения.
В ходе пресс-тура его участникам представили еще два объекта туристической инфраструктуры Самарской области. В их числе загородный комплекс «Русская охота» с большой территорией, живописным озером, комфортабельным отелем и набором развлечений.
Второе симпатичное место, отлично подходящее и для семейного отдыха – комплекс «Сказка». Он расположен в поселке Управленческом рядом с обширной парковой зоной и включает детский городок, контактный зоопарк, прогулочную зону и множество вариантов полакомиться кухней на любой вкус – от ресторанного меню до кафе и кондитерской. передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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