«Поехали! Зимний отдых в Самарской области»: стартовал второй сезон проекта

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2 декабря 2020 года стартовал зимний сезон проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованного департаментом туризма регионального министерства культуры. Первый пресс-тур был посвящен теме космоса.

Сначала представители СМИ посетили Музейно-выставочный центр «Самара Космическая». Это один из самых юных музеев в Самаре. Его официальное открытие состоялось 12 апреля 2001 года, в год 45-летия самарского космического машиностроения, и он почти сразу вошел в число победителей областного конкурса «Туристический бренд Самарской области», став неотъемлемой частью городских и областных экскурсионных маршрутов. На фасаде здания музея – настоящая ракета-носитель «Союз». Это единственная в Европе вертикально установленная ракета в собранном виде! В музее журналисты и блогеры ознакомились с уникальной экспозицией: артефактами, деталями ракетно-космической техники, моделями ракет и навигационными системами, интерактивными экспонатами, которые рассказывают о том, как эта техника работает. Гости узнали, как живут космонавты на орбитальной станции, какие проводят эксперименты и что из этого получается.

Следующей презентационной площадкой проекта стала гостиница «СамаРА». Посетителям представили залы и тематические номера, а также угостили удивительными блюдами «космической» кухни.

В этот же день участники тура посетили ещё один атмосферный музей – музей авиации и космонавтики имени С.П. Королёва при Самарском национальном исследовательском университете. Его открытие состоялось в 1977 году и было приурочено к 70-летию со дня рождения академика С.П. Королёва. В 1989 году музею было присвоено почетное звание «Народный музей». В его фонде более шести тысяч экспонатов. В экспозиции представлена богатая коллекция образцов летательных аппаратов, реальная авиационная и ракетно-космическая техника, произведенная в Самаре (Куйбышеве), фото и видеоархивы, исторические документы конца ХIХ — начала ХХ веков и научно-технические разработки самарских ученых. Наряду с экспонатами огромный восторг у гостей вызвал яркий витраж «Путь к звездам» – художественная достопримечательность музея.

В рамках первого пресс-тура журналисты также побывали в культовом для нашего региона месте – на стадионе «Самара Арена». Стадион строился по уникальному проекту, не имеющему аналогов в мире. Внешний облик «Самара Арены» в виде летающей тарелки отсылает к космической странице истории города. Для претворения в жизнь идеи радиально-кольцевой сферической оболочки купола арены были разработаны 32 уникальные составные консоли, каждая весом 300 тонн и длиной 170 метров. Во время экскурсии представителям СМИ были презентованы зал для пресс-конференций, вип-ложи, скайбоксы, после чего участники пресс-тура посетили раздевалки игроков и, подобно профессиональным футболистам, вышли через микст-зону на поле грандиозного стадиона.

Безусловно, в ближайшее время участники пресс-тура поделятся своими впечатлениями на страницах печатных изданий, с экранов телевизоров, в своих пабликах в соцсетях.

Напоминаем, пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» планируется проводить каждую неделю на протяжении всей зимы. Проект направлен на активизацию внутреннего туризма на территории Самарской области, популяризацию его у жителей нашего региона и привлечение гостей из других субъектов Российской Федерации.