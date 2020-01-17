Отдых в Турции: 5 лучших мест для шопинга, откуда не уйти с пустыми руками
17 января 2020 20:18
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Специи и сладости
Стамбульский Гранд-базар в старой части города знаменит на весь мир. Его часто называют сердцем и душой турецкой столицы. Говорят, не существует товара, который нельзя было бы купить в многочисленных рядах рынка.
Поездка в Турцию с посещением восточного рынка сравнима с интерактивной экскурсией – местные умельцы прямо на ваших глазах создадут причудливые поделки из дерева и кожи. Изюминка Гранд-базара – доброжелательность и общительность торговцев. Продавцы предлагают на пробу сладости и чай бесплатно, чем приятно удивляют многочисленных туристов.
Стоимость лукума на большом базаре стартует с 2 долларов за килограмм, 5 г шафрана можно купить за 20 долларов, кофе – 8 долларов.
Истинную атмосферу Стамбула ищите в рядах со специями – на Египетском рынке, где царят пряные ароматы и ждут хорошие скидки тех, кто рискует торговаться. В зависимости от наценок стоимость специй начинается от 6 долларов за килограмм.
Кожа и текстиль
Турция славится не только лукумом и карри, но и качественным текстилем. Да, и не только. За изделиями из кожи, коврами и одеждой стоит ехать в Аланью. Анталья – рай для шопера. Трэвел-менеджеры компании Poehalisnami.kz советуют заглянуть в новый порт, и не на морской отдых, а за покупками. Здесь иностранцам продают товары без наценки. Например, небольшой ковер ручной работы можно выручить за 40 долларов.
Украшения и одежда
Прогулки по Сиде способствуют спонтанной смене имиджа, ведь на каждом углу здесь выстроены бутики, лавки и уличные лотки с одеждой. Обновлять гардероб лучше на бульваре Ататюрка, а отличную галантерею продают на Колонной улице.
Если четкого плана покупок нет, стоит пройтись по набережной – с пустыми руками уйти отсюда практически нереально. Если удержаться от покупок удастся, то вы вряд ли устоите перед аппетитными запахами, доносящимися из кафе. Цена за кебаб начинается от 5 долларов, а порция мяса на гриле стоит в районе 8 долларов.
Секреты выгодного шопинга
Отправляясь на шопинг, готовьтесь ненадолго покинуть отели Турции и научиться торговаться на настоящем базаре. Цены на рынках указаны с учетом «потенциальных» скидок, поэтому редкий продавец откажется от торга. Продавцы принимают как лиры, так и доллары, но в местной валюте цены всегда дешевле.
Купить путевку в Турцию зимой стоит хотя бы ради щедрых скидок, которые предлагают рыночные торговцы. В низкий сезон они готовы уступить до 30% от изначальной стоимости товара.
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Комментарии
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