Новогоднее путешествие на ретропоезде могут совершить пассажиры Куйбышевской магистрали

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Куйбышевская железная дорога и Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» совместно с ООО «РЖД Тур» и региональными туроператорами при поддержке администраций г.о. Самара, Жигулевск и Тольятти запустили новый новогодний туристический проект «Ретротур на Паровозе», в рамках которого туристы на ретропоезде посетят Жигулевск и Жигулевское море.

Для путешествий предлагается несколько программ: 4 января - «Зимняя сказка Жигулей», 6 января - «Золотая Клондайкская лихорадка» и «Рождество в каждый дом».

Во главе ретропоезда легендарный паровоз «Лебедянка», в составе комфортабельные вагоны с местами для сидения, оборудованные индивидуальным столиком, и вагоны категории СВ, оснащенные экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата. Интерьер подвижного состава оформлен в стиле конца XIX – начала XX веков с использованием винтажных атрибутов, тематических фотозон и новогоднего декора. Яркий акцент в оформлении внутреннего пространства вагонов - репродукции картин известного самарского художника Александра Баканова.

В пути следования пассажиров ждет новогодняя программа и знакомство с достопримечательностями Самарской области. Для маленьких путешественников готовятся специальные сюрпризы.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить в сервисном центре Куйбышевского железнодорожного агентства по телефонам:

8-800-550-95-10, 8-937-074-84-63. 8-937-791-93-11.

Отметим, что состав ретропоезда проходит обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов, сопровождающие сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. При посадке в поезд будет осуществляться термометрия, туристов будут информировать о важности использования защитных масок, перчаток, антисептических средств.