Летние и зимние туры в Тарханы

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Представьте, вы сидите на скамейке в живописном парке на берегу чистого пруда, вдыхаете свежий воздух, наполненный ароматами степных просторов. Чистое небо над головой, пение птиц, ласковое солнце — все это заставляет вас забыть о повседневных заботах и раствориться в этом волшебном месте. Несбыточная мечта? Нет! Доступная реальность!

Туроператор «Беркут» осуществит вашу мечту. Туры в музей-заповедник «Тарханы» запомнятся вам надолго. В зависимости от времени года они делятся на летние и зимние соответственно.

Летний тур в Тарханы

Лето порадует вас яркими, сочными красками, во всей красе показав вам прелести этого райского уголка. Вы сможете посетить местную ярмарку и окунуться в самобытный мир народного творчества, купить сувенир, поучаствовать в играх тех времен, в которые играл еще сам М.Ю. Лермонтов. Приятным дополнением станут выступления коллективов, которые порадуют вас своим творчеством.

Ежегодно в июле проводится день памяти М.Ю. Лермонтова. В этот день вы сможете поучаствовать в митинге, посвященном великому поэту, а также возложить цветы к его могиле. Также летом традиционно проходит Всероссийский Лермонтовский праздник, во время которого вы сможете насладиться выступлениями фольклорных коллективов, посетить выставку народных ремесел. Отдых в музее-заповеднике «Тарханы» летом — это незабываемое зрелище, которое оставит массу положительных впечатлений.

Зимний тур в Тарханы

Зимние Тарханы — это настоящая сказка, волшебная, красочная и невероятная. Пушистый снег, лежащий сугробами, деревья в серебристом инее, украшающие парк — все это великолепие Тарханы дарят вам в зимний период. Замерзнуть вам не дадут многочисленные экскурсии, проводимые в это время. У вас будет возможность посетить барскую усадьбу, сходить на мельницу, восстановленную стараниями реставраторов, пройтись по парку и заглянуть в Лермонтовскую беседку. Не стоит также забывать о богатейшей Лермонтовской библиотеке. А роскошный бал предоставит вам уникальную возможность станцевать вальс и мазурку с работниками музея, которые создадут атмосферу тех лет. Туристическая компания "Беркут" также предлагает всем желающим отдельные зимние туры — Новогодний и Рождественский.

Российская глубинка, которой является музей-заповедник «Тарханы», приглашает всех окунуться в атмосферу XIX века, почувствовать поэзию этого места, ощутить на себе всю прелесть местных красот. Это то место, которое западает в душу однажды и остается в ней навсегда.

Туроператор «Беркут» гарантирует вам один из самых запоминающихся, атмосферных, душевных туров в музей-заповедник «Тарханы». Здесь даже время замедляет свой бег, освобождая голову от лишних мыслей и наполняя душу энергией этого потрясающего места.

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Выбирая туроператора «Беркут», вы получаете надежного помощника и друга, который будет сопровождать вас в течение всего тура. Отвлекитесь от повседневной рутины, забудьте о стрессах на работе, выкиньте из головы все неприятные мысли, посетив волшебные Тарханы. Каждому нужен уголок, где можно ненадолго приостановить бесконечный бег по кругу, называемый жизнью. Тарханы — именно такое место.