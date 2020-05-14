Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией

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Согласно источникам издания в правительстве, итальянские власти намерены сохранить поток туристов из Германии на фоне новостей о готовности Хорватии и Словении открыть границы для иностранных гостей.В то же время Италия испытывает необходимость поддержать туристический сектор, который занимает 13 процентов ВВП. С этим связан выбор в пользу России и Китая, которые "особенно в последние годы стали важнейшим туристическим активом для Италии"."Если для европейских стран Еврокомиссия вчера выпустила указания, которые предусматривают открытие границ между странами с похожими ситуациями, с другими государствами диалог будет другим", — пишет Corriere.Согласно информации газеты, "туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.