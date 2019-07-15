Художники из Пензенской области, смогут отправиться в путешествие на Дневном экспрессе в Самару

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В августе Куйбышевская железная дорога и Куйбышевский филиалАО «Федеральная пассажирская компания» при поддержке Министерства культуры Самарской области, реализует новый межрегиональный культурно-туристический проект «Поезд на пленэр».Цель Проекта – популяризация железнодорожных путешествий, развитие внутреннего туризма.В рамках тура выходного дня художники (профессионалы и любители) из Пензенской области, смогут отправиться в путешествие на Дневном экспрессе в Самару, посетить основные достопримечательности и музеи, а также стать участниками городского пленэра.Помимо художников в туре смогут принять участие все желающие по программе «культурных выходных» с насыщенной экскурсионной программой и посещением достопримечательностей, а также возможностью наблюдать за созданием картин.Первая поездка на пленэр запланирована на 17-18 августа.В сентябре-октябре планируется реализовать ответный тур из Самары в Пензу на осенний пленэр в красивейшем месте Пензенского региона в Тарханах.