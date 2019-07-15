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Художники из Пензенской области, смогут отправиться в путешествие на Дневном экспрессе в Самару

15 июля 2019 13:50
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Художники из Пензенской области, смогут отправиться в путешествие на Дневном экспрессе в Самару
Новый культурно-туристический проект «Поезд на пленэр» запустят на Куйбышевской железной дороге.

В августе Куйбышевская железная дорога и Куйбышевский филиал
АО «Федеральная пассажирская компания» при поддержке Министерства культуры Самарской области, реализует новый межрегиональный культурно-туристический проект «Поезд на пленэр».
Цель Проекта – популяризация железнодорожных путешествий, развитие внутреннего туризма.
В рамках тура выходного дня художники (профессионалы и любители) из Пензенской области, смогут отправиться в путешествие на Дневном экспрессе в Самару, посетить основные достопримечательности и музеи, а также стать участниками городского пленэра.
Помимо художников в туре смогут принять участие все желающие по программе «культурных выходных» с насыщенной экскурсионной программой и посещением достопримечательностей, а также возможностью наблюдать за созданием картин.
Первая поездка на пленэр запланирована на 17-18 августа.

В сентябре-октябре планируется реализовать ответный тур из Самары в Пензу на осенний пленэр в красивейшем месте Пензенского региона в Тарханах.



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