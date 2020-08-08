Границу России с Абхазией за неделю пересекли около 160 тысяч человек

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Первого августа в Абхазии были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы, что произошло синхронно с РФ."С 1 по 7 августа таможенный контроль осуществлен в отношении порядка 160 тыс. физических лиц и 32 тыс. единиц транспорта, проследовавших через границу с Абхазией в обоих направлениях. Среди транспортных средств - порядка 30 тысяч легковых автомобилей, 1,2 тыс. автобусов, 1,3 тыс. грузовиков", - сообщили в пресс-службе.В сутки в среднем границу пересекает до 30 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств. За последние сутки российско-абхазскую границу пересекли более 33 тыс. физических лиц и 6,5 тыс. единиц транспорта.Ранее из-за пандемии коронавируса на границе Абхазии с Россией действовали ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.Фото: ru.freepik.com