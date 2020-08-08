Я нашел ошибку
Главные новости:
В субботу, 8 августа, первый домашний матч в первенстве ФНЛ провела футбольная команда из Тольятти "Акрон".
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский "Акрон" с первой домашней победой​
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в среду, 12 августа, соперником станет "СКА-Хабаровск".
"Крылья Советов" проиграли московскому "Велесу" - 1:3
По данным LBCI, около здания находятся полицейские, они ведут переговоры с протестующими, которые сожгли портрет президента республики Мишеля Ауна и объявили здание МИД своей штаб-квартирой.
Протестующие в Бейруте заняли здание МИД
Всего в республике за сутки зафиксировали 14 новых случаев заражения.
В Абхазии выявили первого инфицированного коронавирусом отдыхающего из России
Пропуск разрешат только украинцам и членам их семей. Это решение направлено на предотвращение распространения коронавируса.
Украина закрывает пропускные пункты на границе с Крымом
Гендиректор компании Антон Чиркунов заверил, что компания полностью уверена в своей правоте и будет подавать апелляцию.
Московский суд постановил приостановить работу Wheely на 90 дней
Первого августа в Абхазии были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы, что произошло синхронно с РФ.
Границу России с Абхазией за неделю пересекли около 160 тысяч человек
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.64
0.6
EUR 87.17
0.55
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Турнир по стритболу "Оранжевый мяч" проходит в самарском парке Гагарина
9 августа около стадиона «Самара Арена» будет организована спортивная зона
Самарцев наградили Почетными знаками
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Границу России с Абхазией за неделю пересекли около 160 тысяч человек

8 августа 2020 18:41
210
Первого августа в Абхазии были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы, что произошло синхронно с РФ.
Около 160 тыс. человек пересекли российско-абхазскую границу за неделю с момента ее открытия 1 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сочинской таможни в субботу.

Первого августа в Абхазии были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы, что произошло синхронно с РФ.

"С 1 по 7 августа таможенный контроль осуществлен в отношении порядка 160 тыс. физических лиц и 32 тыс. единиц транспорта, проследовавших через границу с Абхазией в обоих направлениях. Среди транспортных средств - порядка 30 тысяч легковых автомобилей, 1,2 тыс. автобусов, 1,3 тыс. грузовиков", - сообщили в пресс-службе.

В сутки в среднем границу пересекает до 30 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств. За последние сутки российско-абхазскую границу пересекли более 33 тыс. физических лиц и 6,5 тыс. единиц транспорта.

Ранее из-за пандемии коронавируса на границе Абхазии с Россией действовали ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. 



Фото:    ru.freepik.com
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
8 августа 2020  15:52
От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья, бодрости духа, гармонии во всем, неиссякаемой энергии и новых спортивных побед!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем физкультурника
От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья, бодрости духа, гармонии во всем, неиссякаемой энергии и новых спортивных побед!   Социум
230
8 августа 2020  14:42
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
9 августа в Самарской области ожидается усиление ветра
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.  Социум
276
8 августа 2020  13:54
В Новокуйбышевске полицейские и общественники провели спортивную акцию
В Новокуйбышевске полицейские и общественники провели спортивную акцию
  Сотрудники полиции, общественники и спортсмены показали разминочные упражнения, призвали всех заниматься физической культурой, быть бодрыми и здоровыми. Социум
267
Весь список

Здравоохранение
8 августа 2020  15:08
Всего в регионе зафиксировано 7174 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5449 человек.
Где в регионе подтверждены случаи новой коронавирусной инфекции
Всего в регионе зафиксировано 7174 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5449 человек. Здравоохранение
266
8 августа 2020  11:57
За сутки в Самарской области подтверждены 43 новых случая коронавируса
За сутки в Самарской области подтверждены 43 новых случая коронавируса
  За сутки умер еще один пациент, всего в регионе 105 случаев. Здравоохранение
410
7 августа 2020  19:52
Вакцинация от коронавируса противопоказана при плохом самочувствии или наличии аллергических реакций.
Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса
 Вакцинация от коронавируса противопоказана при плохом самочувствии или наличии аллергических реакций.   Здравоохранение
553
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
3363
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
4179
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2674
Весь список
Туризм
8 августа 2020  18:41
Первого августа в Абхазии были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы, что произошло синхронно с РФ.
Границу России с Абхазией за неделю пересекли около 160 тысяч человек
Первого августа в Абхазии были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы, что произошло синхронно с... Туризм
206
6 августа 2020  13:52
С 7 августа поезда начнут курсировать из России в Абхазию
С 7 августа поезда начнут курсировать из России в Абхазию
Из-за пандемии коронавируса железнодорожное сообщение между странами было приостановлено на четыре месяца.  Туризм
554
6 августа 2020  11:34
Самыми популярными курортами у россиян в августе станут Сочи, Анапа и Ялта
Самыми популярными курортами у россиян в августе станут Сочи, Анапа и Ялта
 В первую пятерку по количеству запросов вошли также Геленджик и Алушта.  Туризм
470
Весь список
Образование
7 августа 2020  17:10
Самарская площадка детского технопарка «Кванториум 63» заняла 3 место в рейтинге Фонда новых форм развития образования
Самарская площадка детского технопарка «Кванториум 63» заняла 3 место в рейтинге Фонда новых форм развития образования
 Всего в рейтинге учитывались показатели 56 площадок федеральной сети «Кванториум». При составлении рейтинга детских технопарков учитывались такие... Образование
630
6 августа 2020  12:41
Стартовал набор учеников в инженерно-технические классы в Тольятти
 В инженерно-технические классы могут поступить ученики 10 и 11 классов. Заявки принимаются до 5 сентября. Количество мест ограничено. Образование
411
6 августа 2020  12:29
Самарский технопарк «Кванториум 63» вошел в тройку лидеров по России
Самарский технопарк «Кванториум 63» вошел в тройку лидеров по России
 Сегодня на самарской площадке детского технопарка «Кванториум 63» обучается 1000 воспитанников по 5 направлениям. Образование
489
Весь список

Культура
7 августа 2020  15:49
В числе прочих отказавшихся от выступлений на предвыборных концертах - группы RASA, "Краски", "Кар-Мэн" и другие.
Агутин отказался выступать на концерте в Белоруссии
В числе прочих отказавшихся от выступлений на предвыборных концертах - группы RASA, "Краски", "Кар-Мэн" и другие.  Культура
533
7 августа 2020  09:10
Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
 При этом залы кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 30%, а общее количество зрителей - не превышать 50 человек.  Культура
464
6 августа 2020  11:31
В Самарском областном художественном музее откроется выставка работ Жерара Юфера
В Самарском областном художественном музее откроется выставка работ Жерара Юфера
 Выставку представляет Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ). В новом проекте Жерар Юфера исследует такой важный современный культурный феномен как музей.  Культура
336
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
4565
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
2566
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
2230
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
956
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
1894
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
1148
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты. Самарско-Тольяттинская агломерация
552
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
8589
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
5330
Весь список
Самара - Город - курорт
3 августа 2020  11:26
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
 Снижение продаж БАД и лекарств для похудения фиксируется с начала апреля. Так, среднее падение выручки в апреле составило примерно 7%, а уже в мае спрос... Самара - Город - курорт
742
7 июля 2020  09:02
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
 Инициативная группа горожан продолжает обсуждать возможность строительства пешеходной вело-дорожки от "Ладьи" до ул. Лейтенанта Шмидта.  Самара - Город - курорт
2645
6 июля 2020  15:13
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
 На лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легенда советского футбола - Лев Яшин, замерший в прыжке перед воротами.  Самара - Город - курорт
1375
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
1033
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
1240
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
1188
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
1847
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
791
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
1611
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
4565
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
2566
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
2230
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
1098
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
2129
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
2078
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
3364
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
4180
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2674
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
18573
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
3089
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
3148
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
3018
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3754
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
5455
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
2621
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
1913
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
2863
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2380
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2364
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
17203
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
31708
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
37813
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
33112
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
30457
Весь список
В центре внимания
За сутки в Самарской области подтверждены 43 новых случая коронавируса
8 августа 2020  11:57 
За сутки в Самарской области подтверждены 43 новых случая коронавируса
  За сутки умер еще один пациент, всего в регионе 105 случаев. Здравоохранение
406
Губернатор Дмитрий Азаров: «Старый город – это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий человеческие судьбы»
8 августа 2020  10:15 
Губернатор Дмитрий Азаров: «Старый город – это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий человеческие судьбы»
  В пятницу, 7 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в преддверии Дня строителя провел заседание Градостроительного совета области. Экономика региона
847
Впервые в рамках нацпроекта в Самарской области будут возведены новые офисы врачей общей практики
7 августа 2020  12:42 
Впервые в рамках нацпроекта в Самарской области будут возведены новые офисы врачей общей практики
 В ближайшее время ожидается поставка металлических, оцинкованных профилей для устройства каркаса и кровли модульного здания ОВОП, в котором будут работать... Здравоохранение
498
Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
7 августа 2020  11:54 
Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
В ближайшие три месяца специалисты проведут первичное обследование исторического объекта. Благоустройство региона
493
Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
7 августа 2020  09:10 
Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
 При этом залы кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 30%, а общее количество зрителей - не превышать 50 человек.  Культура
461
Весь список
Акценты
В Самарской области в соревнованиях принимают участие 124 команды из столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Сызрани и других районов губернии.
8 августа 2020  18:30 
Дмитрий Азаров вручил награды победителям и призерам турнира «Оранжевый мяч»
В Самарской области в соревнованиях принимают участие 124 команды из столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Сызрани и других районов губернии.  Спорт в регионе
199
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
700
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
700
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
196
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
746
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
945
Весь список
Новости Тольятти
7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
546
7 августа 2020  15:17
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с предприятиями Калужской области
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.  Новости Тольятти
545
6 августа 2020  18:05
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
703
Весь список