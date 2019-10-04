Эксперты подтверждают высокий потенциал Самарской области в развитии медицинского туризма
4 октября 2019 15:37
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На пленарном заседании «Перспективы развития медицинского туризма в России» обсуждали развитие в регионе медицинского кластера. Это инновационная модель организации процесса оказания медицинской помощи жителям Самарской области, Приволжского федерального округа, Российской Федерации и иностранным гражданам, основанная на профильном отборе, лечении, реабилитации и диспансерном наблюдении за пациентами.
Всего в Самарской области иностранным гражданам и жителям других регионов России доступно 118 медицинских организаций. В их число входят 58 больниц, 17 поликлиник, 15 диспансеров, 12 стоматологических поликлиник и 4 санатория. В системе здравоохранения нашей области работают более 11 тысяч врачей и 23 тысячи специалистов со средним медицинским образованием. Высокотехнологичную медицинскую помощь, как наиболее перспективное направление развития медицинского туризма, оказывают в 20 медицинских организациях различной формы собственности более чем по 20 направлениям хирургической и терапевтической направленности. К наиболее востребованным профилям относятся, прежде всего, «сердечно-сосудистая хирургия», «онкология», «травматология и ортопедия», «офтальмология» и «педиатрия».
С учетом ежегодного расширения применяемых в медицинских организациях Самарской области инновационных методов лечения, объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи увеличиваются. Так, в 2018 году высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 21 тыс. больных, в том числе — 2,5 тыс. детей. Объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи за последние три года увеличился более чем на 35%.
Плановую медицинскую помощь иностранным гражданам, как наиболее привлекательную для медицинского туризма в Самарской области, в 2018 году получили 1 622 человека в 33 медицинских организациях нашей области. Это были пациенты более чем из 30 стран мира. ТОП – 5 стран, которые составили 80% от всех обратившихся за медицинской помощью иностранных граждан в плановом порядке: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения и Азербайджан. С учетом географического расположения, почти 30% их этих граждан в 2018 году прибыли к нам из Казахстана. Несколько наиболее перспективных направлений, существенно влияющих в ближайшие годы на привлечение иностранных граждан и жителей субъектов Российской Федерации в медицинские организации Самарской области – это офтальмология, травматология и ортопедия, урология, нейрохирургия, онкология, а также применение методов экстракорпорального оплодотворения.
Президент Национального совета медицинского туризма Евгений Чернышёв отметил, что Самарская область входит в топ-10 российских регионов по привлекательности для иностранных пациентов. «Она охватывает все три вида мотивации, которые заставляют иностранного пациента выезжать за пределы родного региона. Во-первых, это экономия. Вторая причина – высокие технологии оказания медицинской помощи. Самарская область — перспективный регион для привлечения туристов из русскоязычных стран. И третье – это правовые разрывы, когда услуга в той или иной стране может быть не разрешена». Примером такой услуги эксперт назвал экстракорпоральное оплодотворение.
Сооснователь «Trust Medical Travel» (США) Энди Фрека: «Я убедился в том, что развитие медицинского туризма у вас уже идет масштабно, есть понимание, какие приоритеты нужно форсировать. У Самарской области очень хорошая стратегическая локация, современный аэропорт, прямые международные рейсы. Это огромный потенциал. Здесь на презентации я увидел такие технологии, которые мало где есть в мире. При этом, конечно, нужно понимать, что необходимо сопровождение, языковая поддержка иностранца на протяжении всего пребывания здесь. Нужно, чтобы у иностранного пациента осталось очень хорошее впечатление не только о медицине, но и вообще о городе, о регионе».
«По мнению экспертов, принявших сегодня участие в обсуждении, у Самарской области есть всё, чтобы стать одним из лидеров медицинского въездного туризма в Российской Федерации, — сказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. — Для этого у нас сформирован медицинский кластер, который объединяет как учреждения государственных форм собственности, так и частные медицинские организации. Есть великолепный практический, интеллектуальный, научный потенциал, хорошая логистика. Поэтому нам вполне по силам в разы увеличить количество пациентов, которые будут получать плановую медицинскую помощь, — не только из других регионов России, но и из других стран мира», передает пресс-служба облправительства.
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