В Сызрани запустили интерактивный путеводитель с аудиогидом по историческому центру

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ПАО «МТС» при поддержке Правительства Самарской области и Администрации городского округа Сызрань объявляет о запуске интерактивного гида «Виртуальная прогулка по Сызрани». В первый этап проекта вошли 17 достопримечательностей, расположенных в историческом центре города.«Мобильный» туристический путеводитель представляет собой онлайн-экскурсию по самой популярной и посещаемой улице Сызрани – Советской. Сызранцы и гости города смогут больше узнать о том, какие тайны скрывают Спасская башня и Христорождественский собор, какой из знаменитых городских особняков был подарен на свадьбу дочери самарского купца и кто из жителей дореволюционной Сызрани стал прототипом героя книги российского классика. Автором текстов для «Виртуальной прогулки» стал известный сызранский писатель и историк Сергей Зацаринный.Рядом со всеми достопримечательностями, вошедшими в проект, установлены информационные таблички, содержащие краткую иформацию об объекте на двух языках и QR-код, перейдя по которому, можно прослушать аудиогид и посмотреть фотогалерею. Весь контент интерактивного путеводителя размещен на популярной туристической платформе Izi.Travel. Виртуально «погулять» по Сызрани можно даже не выходя из дома, перейдя по ссылке или скачав приложение Izi.Travel и найдя нужный тур по названию. Экскурсия доступна для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.«Сызрань – город с богатой историей и огромным туристическим потенциалом. За последние несколько лет мы приняли десятки тысяч гостей не только из России, но и из других стран. В этом году интерес к внутреннему туризму высок как никогда, и появление современного интерактивного аудиогида по нашему городу я считаю очень своевременным. Информационные таблички у достопримечательностей органично вписались в городскую среду, и я благодарю компанию МТС за этот вклад в благоустройство города. Надеюсь, это не последний наш совместный проект», - отметила заместитель Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам Татьяна Анатольевна Журкина.«Мы создаем виртуальные путеводители по городам России уже несколько лет, и они неизменно вызывают интерес – так, за два года больше ста тысяч человек «прогулялись» по Самаре в онлайн-режиме с нашим аудиогидом. Такие «карманные экскурсоводы» в смартфоне, с одной стороны, представляют собой очень простую и доступную технологию, с другой – именно такие проекты становятся первой ступенькой на пути к умным городам, о которых в последнее время так много говорят. Пользу цифровых сервисов переоценить сложно, мы все убедились в этом минувшей весной, когда наша повседневная жизнь перешла в онлайн и мобильный интернет для многих стал настоящим «окном в мир». Наша «Виртуальная прогулка» не только помогает туристам, но и дает возможность местным жителям лучше узнать и полюбить свой город, а это, на мой взгляд, очень важно», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед