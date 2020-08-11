В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»

Первый выпуск проекта рассказывает о селе Жигули, в котором сохранились памятники культурного наследия графа Орлова.
Молодежь Ставропольского района запустила проект, который рассказывает о достопримечательностях своего района. Это серия видеороликов о природных местах, селах с уникальной историей и о людях, которые живут в них. Выпуски проекта можно посмотреть на канале YouTube Межпоселенческого Дома культуры.
Каждый выпуск проекта — это увлекательный маршрут по живописным местам, который сможет повторить любой желающий вместе с семьей или друзьями. Видео познакомит с удивительными людьми, уникальными культурно-историческими достопримечательности, позволит погрузиться в атмосферу сельской жизни родного региона.
Первый выпуск проекта рассказывает о селе Жигули, в котором сохранились памятники культурного наследия графа Орлова. Но кроме культурного наследия авторы проекта покажут, как развивается село сегодня, какие появляются новые туристические места и как там можно интересно провести время.
В рамках проекта запланировано снять 7 видеороликов, которые расскажут о 7 уникальных местах Ставропольского района. Посмотреть их можно будет по ссылке https://clck.ru/QCQeF.
Всем желающим авторы предлагают принять участие в квесте. Для этого необходимо пройти по маршруту, о котором рассказывают в видео, и выложить фотографии с хэштегом #7чудесныхмест_63. Самых активных участников проекта ждут ценные подарки, необходимые для путешественников.
Фото: скрин видео
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