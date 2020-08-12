Самарская область – территория гостеприимства

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Чемпионат мира по футболу, прошедший в Самаре в 2018 году, стал серьезным стимулом к увеличению туристической привлекательности региона и оставил богатое наследие – не только развитую спортивную индустрию, но и обширную сеть отелей. Сегодня они принимают гостей губернии, приезжающих из разных уголков нашей страны.Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в развитие туристического бизнеса. Но сейчас, по словам ведущих отельеров региона, отрасль выходит из кризиса. На протяжении последних нескольких недель загрузка гостиниц по выходным достигает почти 100 процентов. Также отмечается тенденция к увеличению продолжительности пребывания гостей в нашем регионе. Если в прошлые годы средняя продолжительность отдыха составляла 2-3 дня, то в июле и августе 2020 года это 5-7 дней. Расширяется и география областей, откуда прибывают туристы. Полюбоваться самарскими красотами приезжают более чем из 60 регионов страны.«Мы работаем в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Очень важно, чтобы наши гости и сотрудники были максимально защищены, поэтому мы предпринимаем дополнительные меры: всем сотрудникам не менее двух раз в сутки измеряется температура, в общественных зонах проводится дезинфекция всех поверхностей, установлены санитайзеры, бактерицидные лампы», – сообщила Алина Герман, исполняющий обязанности генерального менеджера одного из отелей Самары.«Все наши гостиницы были очень хорошо подготовлены к Чемпионату мира по футболу, в том числе и с точки зрения обеспечения безопасности. Не стоит забывать и о высоком уровне сервиса самарских отелей, что также является важным преимуществом нашего региона», – отметила Ирина Фан-Юнг, президент гостинично-туристской ассоциации.Для привлечения туристов в Самарскую область был разработан ряд специальных предложений, которые уже пользуются популярностью у жителей и гостей области. Кроме того, совсем скоро начнет действовать программа стимулирования туристических поездок, которая была инициирована Правительством РФ в лице Федерального агентства по туризму. Стартует она 21 августа и продлится до 28 августа.Напомним, суть программы заключается в том, что жители нашей страны смогут отправиться в путешествие по России на особых, выгодных условиях, с возможностью вернуть от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от продолжительности поездки и стоимости тура. Для того, чтобы принять участие в этой программе, необходимо зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф, выбрать понравившийся тур и оплатить его картой российской платежной системы «Мир». Возврат средств на карту будет осуществлен в течение 5 дней.В Самарской области в этой программе на данный момент зарегистрировано 34 организации, которые предлагают туры продолжительностью не менее 5 дней/4 ночей.«Губернии есть, что предложить путешественникам – жителям нашего региона и других субъектов. Мы уверены, что отдых в Самарской области будет пользоваться популярностью у туристов. Необходимость роста туристического потенциала Самарской области неоднократно отмечал Губернатор Дмитрий Азаров. Развитие внутреннего туризма – одна из важных составляющих стратегии лидерства нашего региона», – подчеркнул Артур Абдрашитов, заместитель министра культуры, руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.