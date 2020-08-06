С 7 августа поезда начнут курсировать из России в Абхазию

Из-за пандемии коронавируса железнодорожное сообщение между странами было приостановлено на четыре месяца.
Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с Россией возобновляется с 7 августа. Первый поезд из Москвы прибудет в Сухуми уже 9 августа. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Алхас Вартагава, пишет ФедералПресс
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По его словам, из-за пандемии коронавируса железнодорожное сообщение между странами было приостановлено на четыре месяца. 7 августа из Москвы выезжает первый пассажирский поезд, на сухумский железнодорожный вокзал он прибудет 9 августа, передает ТАСС
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