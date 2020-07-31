Россиянам, выезжающим за границу, рекомендуют придерживаться определенных правил питания

Россия возобновляет международное авиасообщение с августа.
Роспотребнадзор рекомендует выезжающим за границу россиянам придерживаться определенных правил питания, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ведомство.
Из рациона путешественникам следует исключить всё, что может содержать мясо или полуфабрикаты диких животных. Туристам также не стоит есть и пить из чужой или грязной посуды. Принимать пищу лучше на открытом воздухе или в номере отеля.
Россия возобновляет международное авиасообщение с августа. Первое время полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания, Турция и Танзания. Список будет постепенно расширяться.
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