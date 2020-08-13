Российские туристы во время пребывания в Турции должны носить медицинские маски

В случае заражения коронавирусной инфекцией их по оплаченному турпакету поместят в гостиничные обсерваторы.
Об этом сообщил "Известиям
" посол нашей страны в Турции Алексей Ерхов.
Он отметил, что туристам рекомендуется приобретать расширенные медицинские страховки с покрытием медуслуг на случай заражения COVID-19, так как пандемия не закончилась, и в Турции ежедневно фиксируют свыше тысячи новых случаев заболевания. Дипломат отметил, что ношение масок остается обязательным в большинстве городов страны. Для нарушителей действует штраф в 900 турецких лир – около 9 тыс 300 рублей.
Напомним, Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. А с 10 августа к этим двум городам добавились ещё три – Анталья, Даламан и Бодрум.
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