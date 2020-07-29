Проект «Самарская Лука» вышел в финал конкурса АСИ по развитию экотуризма

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Такое решение принято по итогам заседания конкурсной комиссии под председательством специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Всего в финале – 34 участника.В число финалистов вошли 30 субъектов РФ из 7 федеральных округов.Лидером по числу проектов, вышедших в финал, стал Дальневосточный федеральный округ — 7 проектов. Второе место по числу финалистов занял Приволжский федеральный округ — 6 проектов. Третье место разделили между собой Северо-Западный, Центральный и Сибирский федеральные округа — по 5 проектов в каждом. В Южном федеральном округе в финал вышли 4 проекта, в Уральском федеральном округе — 2., специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта:«Это была очень волнующая гонка регионов и проектов, в которую включились не только участники команд и ООПТ, но и практически все население страны: от неравнодушных местных жителей до глав регионов и президентов республик. Такая заинтересованность конкурсом на самом высоком уровне говорит о том, что Россия сегодня действительно нуждается в создании особых территорий, которые станут центрами притяжения для туристов. Наша страна удивительно красива, поэтому наша главная задача — показать ее и рассказать о природных богатствах как нашим гражданам, так и всему мировому сообществу»., министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации:«Задача конкурса — разработка комплексных решений по созданию и развитию кластеров экологического туризма. Они должны стать центрами устойчивого развития регионов, где благодаря туристам и созданию всей необходимой инфраструктуры будет развиваться малый и средний бизнес, появятся новые рабочие места. Поэтому при выборе проектов кроме качества подготовки заявки мы учитывали три составляющие: туристический потенциал, экологическую составляющую и командное взаимодействие. Уверен, что перед победителями откроются новые и интересные возможности».В следующем этапе междисциплинарные команды-финалисты примут участие в специально разработанной Акселерационной программе, а затем презентуют свои проекты потенциальным инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств. В результате обучения в Акселерационной программе буден создан «упакованный продукт», готовый к реализации, — экономически обоснованные мастер-планы туристско-рекреационных кластеров на ООПТ и прилегающих к ним территориях. Конкурс завершится 16 октября, когда Конкурсная комиссия объявит 10 территорий-победителей., генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ):«Участников акселератора ждет насыщенная программа с участием первоклассных экспертов, которые помогут подготовить качественные проекты комплексного развития территорий. Из этих проектов конкурсная комиссия уже осенью выберет 10 победителей, которые получат необходимую поддержку для реализации своих идей. Надеюсь, что уже в следующем году первые из таких кластеров смогут принять посетителей».Напомним, на сайте проекта https://priroda.life/ было зарегистрировано 219 команд, в состав которых вошли 1075 участников. Но полностью собрать команду, оформить непростой документ, получить все письма поддержки и успеть это сделать до 10 июля сумели только 115 команд из 68 субъектов РФ 8 федеральных округов, объединивших 928 человек. Общее количество природных территорий в рамках конкурсных заявок — 231 (из них — 63 ООПТ федерального значения и 168 — регионального). Их общая площадь составила 58 млн га, что составляет почти ¼ всех ООПТ страны.Организатор конкурса — Агентство стратегических инициатив. Оператор — Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». Конкурс проходит при поддержке четырех профильных ведомств: Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, и Федерального агентства по туризму РФ.