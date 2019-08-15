Начался заключительный этап аккредитации экскурсоводов по маршруту «Самара Православная»

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Сегодня, 15 августа, начался второй, заключительный этап аккредитации экскурсоводов по маршруту «Самара Православная». Это первая аккредитация по православному маршруту в истории региона, который состоялся после окончания курсов подготовки гидов в Самарской духовной семинарии, сообщает Tourist Information Center of Samara Region.