Мишустин подписал постановление о возврате средств за туры по России

Оно включает утверждение правил возвратов.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое будет определять правила возврата средств гражданам страны за покупку туров внутреннего туризма. Информацию об этом опубликовали на сайте кабинета министров, пишет ФедералПресс
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«Стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги», – указано в документе.
В постановлении указаны сроки возврата части средств за покупку готового тура путешествия по России. Компенсация будет происходить в течение пяти дней после оплаты покупки тура. Данное условие будет распространяться также на круизы и проживание в гостиницах, передает ТАСС
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Ранее «Утро.ру
» писали про возврат средств за путешествие по России. Россияне рискуют остаться без компенсации за путешествия, туроператоры не успевают подключиться к программе кешбека.
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