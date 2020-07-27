Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении выдачи виз для въезда в Россию гражданам трёх стран

Это касается жителей Великобритании, Турции и Танзании. Для них снимаются ограничения на въезд в страну, введённые из-за распространения коронавируса.
В документе уточняется, что гражданам упомянутых государств будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений.
Ранее на заседании Правительства Михаил Мишустин сообщил, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Они готовы принимать наших туристов, а Россия ждёт граждан этих стран у себя.
Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, рейсы из России с 1 августа будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон, Занзибар, Анкару и Стамбул. Перелёты в Анталью, Бодрум и Даламан стартуют чуть позже – с 10 августа, передает Радио август
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