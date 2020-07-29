Кешбэк за туры по России будет возможен только при покупке путевки через интернет и оплате картой "Мир"

Об этом говорится в сообщении Ростуризма.
Там подчеркнули, что наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны.
Кроме того, возврат части средств за покупку туров можно будет получить только на поездки по России, совершенные до 20 декабря 2020 года.
На первом этапе в программе смогут принять участие туры из всех регионов России, кроме Алтайского края и Республики Алтай, Калининградской области, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского края. Туры в эти регионы по программе кешбэка станут доступны с 1 октября.
Ранее сообщалось, что сумма возврата будет зависеть от цены тура: 5 тысяч рублей, если путевка стоит до 50 тысяч рублей, 15 тысяч при цене отдыха от 75 тысяч и выше, передает Радио Маяк
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