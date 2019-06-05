В Самарской области пройдет этнический фестиваль "Красная собака"

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Традиционный летний Фестиваль этнической музыки и культуры пройдет в Деревне ездовых собак "Серебро Севера". В 2019 году Фестиваль проводится в славяно-русской тематике.- Для ценителей природы и живой музыки. Ожидаются около 40 мастеров и музыкантов.Гостей ждут музыкальные выступления, игры, хороводы, мастер-классы.На территории фестиваля будет организован палаточный лагерь для ночевки (по предварительной записи), питание.Подробности можно узнать здесь: https://vk.com/kras_sobaka?w=wall-142674325_507%2Fall0+