64

С 17 по 19 июля 2019 года в Самаре пройдет 8-я Летняя международная встреча специалистов индустрии развлечений, организованная Российской ассоциацией парков и производителей аттракционов (РАППА) при поддержке Администрации г.о. Самара и Министерства культуры Самарской области.Летняя встреча РАППА – международный форум, который ежегодно проводится с целью обмена опытом среди профессионалов культурно-развлекательной отрасли, обсуждения актуальных проблем современной парковой и развлекательной сферы, знакомства специалистов с новыми технологиями мировой индустрии развлечений, привлечения внимания к туристическому потенциалу различных городов и регионов.В прошлые годы Летние встречи РАППА проходили в Воронеже (2012), Ярославле (2013), Казани (2014), Нижнем Новгороде (2015), Белгороде (2016), Минске (2017), Уфе (2018). Всего в них приняли участие около 1000 специалистов из более чем 90 городов России и зарубежных стран. В этом году местом проведения Летней встречи выбрана Самара.В Летней встрече примут участие руководители и специалисты парков, развлекательных центров, аквапарков, санаторно-курортных комплексов, туристических компаний, учреждений культуры, представители городских администраций и общественных организаций, производители аттракционной техники и другие заинтересованные лица. Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран.Программа форума включает посещение парков и развлекательных комплексов Самары, встречу с руководителями этих предприятий, актуальную образовательную программу, экскурсии и знакомство с главными достопримечательностями города.В ходе деловой программы будут рассмотрены такие вопросы, как развитие парков и зон отдыха, выбор оптимальных форматов развлечений для ТРЦ, безопасность аттракционов и другие актуальные темы. Ведущие эксперты расскажут о последних тенденциях и новинках в индустрии развлечений, сообщает горадминистрация.Подробная информация о мероприятии на сайте организатора: www.raapa.ru.