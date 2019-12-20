В Самаре открыли крупнейший океанариум в Поволжье с редкими рыбами и экзотическими животными

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20 декабря, в ТРК «Московский» открыли самый большой в Поволжье океанариум. Строительство самарского океанариума началось год назад. Инвесторам удалось в короткие сроки реализовать задуманное, благодаря десятилетнему опыту в сфере строительства океанариумов по всей России. Обычно на такие объекты требуется от трех лет. Помогло и то, что помещение, предоставленные оператором ТРК, подошло по всем параметрам.Площадь океанариума: 2500 кв. м, в нем представлено более 4000 обитателей мирового океана и животных со всех уголков планеты. Общий объем воды океанариума – 800 тыс. литров.Инвестиции в проект – около 500 млн. рублей.В океанариуме установлен самый длинный в Европе аквариум с единой биологической системой, где содержатся экзотические рыбы Северной и Южной Америки.Только в самарском океанариуме в единственном экземпляре в России представлены: Азиатская аравана, американская аравана альбинос, индийский нож альбинос.Созданы все условия, максимально приближенные к естественной среде гидробионтов. За здоровьем рыб и животных следят ихтиологи, ветеринары, аквариумисты и зоотехники.Большинство экзотических рыб выведены на азиатских рыборазводнях.Помимо редких рыб, в океанариуме представлены: черноперые и белоперые рифовые акулы, скаты, мурены, крылатки, пираньи натерерра. Из животных: нильские и кубинские крокодилы, огромные сухопутные черепахи, выдры, нерпа. Только пингвины Гумбольдта пока в пути из Берлинского зоопарка в Самару, но для них уже все готово – два просторных павильона, где созданы условия, близкие к природе южного Полюса.Нильские крокодилы уже привыкают к новому дому. Скоро обстановку разбавят более резвые и игривые кубинские крокодилы. Чуть позже будут проходить шоу с кормлением земноводных хищников.Еще одна яркая экспозиция – «аквариум – тоннель» с акулами, здесь создается полное ощущение пребывания в подводном мире.Но первое с чем познакомятся гости океанариума - экспозиция, посвященная проблемам экологии: в первом аквариуме представлены редкие виды рыб, которые пока еще обитают в Волге и инсталляция из ненастоящего мусора, который губительно отражается на речных обитателях.Но оптимизма прибавят лебеди Женя и Маша – главные обители искусственного пруда с рыбами и карликовыми черепахами. Все желающие смогут приобрести корм и покормить их.Максим Викторович Мазанов, инвестор, владелец сети океанариумов:«Мы долго думали в каком городе открыть следующий океанариум. ТК «Московский» идеально подошел нам по всем параметрам, а собственники предоставили все необходимые условия для реализации проекта. Для нас было очень важным создать максимально комфортные условия для всех обитателей океанариума. Ведь рыбы и животные, как и люди – все разные. Мы давно сотрудничаем с азиатскими рыборазводнями редких рыб и мировыми зоопарками. В самарском океанариуме мы собрали самые редкие и эксклюзивные виды – от рыбки -клоуна до древнейшего вида протоптер. Экспозиция будет постоянно пополнятся, а придя уже через год вы не узнаете и половины животных: мы специально завезли различного размера рыб и акул, чтобы они росли на глазах посетителей океанариума».Ольга Мазанова, директор по развитию сети океанариумов:«Мы рады, что выбрали именно Самару для строительства нашего нового океанариума. Теперь у жителей города и соседних городов есть возможность увидеть своими глазами обитателей океанов и морей, которых не встретишь в России в естественной среде. У самых первых океанариумов и до нашего времени была основная и главная функция – научно -просветительская. Дети, да и взрослые должны знать, что есть другой, вот такой чудный и интересный мир. В этом чувствуется потребность и живой интерес. Планируем проводить здесь экскурсии для школьников и взрослых, разработаем лекционные программы. В нашем океанариуме нет животных, выловленных в дикой природе. Мы работаем с биологами по всему миру и выступаем за экологическую чистоплотность. Океанариумы под правильным руководством – это пример, прообраз естественной среды обитания и создаются они для того, чтобы показать людям, что мы чуть не потеряли или что можем потерять, если будем относиться к природе, как к не сменяющейся данности».Стоимость билета и график работы:Взрослый - 700 рублейДети до 12 лет - 500 рублейДети до 3 лет - бесплатно.Вт-Вс с 9.00 до 21.00, Пн - выходнойБудет предусмотрена система скидок для льготных категорий граждан.В ближайшее время заработают школьные экскурсии для детей разных возрастов. Так же мы приглашаем на бесплатные экскурсии детские дома.