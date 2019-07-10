Состоялась первая онлайн-конференция, организованная ТИЦем по обмену туристами между Самарской областью и Сербией
10 июля 2019 13:43
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Накануне, 9 июля состоялась первая онлайн конференция, организованная ТИЦем по обмену туристами между Самарской областью и Сербией. В ней приняли участие Русский центр науки и культуры в Белграде и представители турбизнеса обеих сторон.
Об этом сообщает Tourist Information Center of Samara Region.
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