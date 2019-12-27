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Новости /  Общество /  Туризм  

Самара вошла в число городов, которые примут полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

27 декабря 2019 13:06
114
Самара вошла в число городов, которые примут полуфинал конкурса Мастера гостеприимства
Конкурс направлен на развитие туризма в каждом уголке России.

Полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдут с февраля по апрель 2020 года в 9 городах России.
«Конкурс «Мастера гостеприимства» направлен на развитие туризма в каждом уголке России. Проект уже можно назвать успешным, ведь к нему подключились абсолютно все регионы страны. Мы соберём пул уникальных проектов и команду единомышленников со всей России. Выбирая города-центры полуфиналов, мы руководствовались доступностью транспортной логистики, а также статистическими показателями по уже зарегистрированным участникам», – отметила заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Координационного совета по развитию туризма в РФ, председатель Оргкомитета конкурса «Мастера гостеприимства» Ольга Голодец.

По итогам соревнования за статус проведения полуфиналов, в список городов-центров вошли: Иркутск, Салехард, Самара, Уфа, Пятигорск, Сочи, Ялта и Калининград. Еще один полуфинал пройдет в одном из городов Московской области.
«Мы исходили из того, что география полуфиналов должна быть удобна большинству участников. Конкурсанты до 12 января могут выбрать в личном кабинете любой из 9 городов, в котором им удобнее пройти полуфинальный этап. В том случае, если участник самостоятельно не выбрал город полуфинала, центр будет определен автоматически, в зависимости от указанного региона в личном кабинете конкурсанта. Хочу отметить, что на дистанционном этапе конкурса результат каждого участника будет сравниваться с показателями других конкурсантов, выбравших этот же центр», – отмечает руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

С начала регистрации на конкурс поступило более 20 000 заявок. Регистрация продлится до 29 декабря 2019 года. Участие могут принять абсолютно все жители России.
Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса http://welcomecup.ru/, заполнить до 29 декабря анкету, а затем загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России.
Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.
Принять участие в конкурсе, побороться за призы и получить грант на реализацию собственного проекта могут все желающие, главное условие – участник должен быть гражданином РФ, достигшим 18 лет. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.
Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Участники также смогут выиграть путевки в пятизвездочный отель MRIYA RESORT & SPA, бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 млн рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру и многое другое.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 29.12 на сайте: https://welcomecup.ru/

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Комментарии


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