Самара вошла в число городов, которые примут полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»
27 декабря 2019 13:06
114
Полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдут с февраля по апрель 2020 года в 9 городах России.
«Конкурс «Мастера гостеприимства» направлен на развитие туризма в каждом уголке России. Проект уже можно назвать успешным, ведь к нему подключились абсолютно все регионы страны. Мы соберём пул уникальных проектов и команду единомышленников со всей России. Выбирая города-центры полуфиналов, мы руководствовались доступностью транспортной логистики, а также статистическими показателями по уже зарегистрированным участникам», – отметила заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Координационного совета по развитию туризма в РФ, председатель Оргкомитета конкурса «Мастера гостеприимства» Ольга Голодец.
По итогам соревнования за статус проведения полуфиналов, в список городов-центров вошли: Иркутск, Салехард, Самара, Уфа, Пятигорск, Сочи, Ялта и Калининград. Еще один полуфинал пройдет в одном из городов Московской области.
«Мы исходили из того, что география полуфиналов должна быть удобна большинству участников. Конкурсанты до 12 января могут выбрать в личном кабинете любой из 9 городов, в котором им удобнее пройти полуфинальный этап. В том случае, если участник самостоятельно не выбрал город полуфинала, центр будет определен автоматически, в зависимости от указанного региона в личном кабинете конкурсанта. Хочу отметить, что на дистанционном этапе конкурса результат каждого участника будет сравниваться с показателями других конкурсантов, выбравших этот же центр», – отмечает руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.
С начала регистрации на конкурс поступило более 20 000 заявок. Регистрация продлится до 29 декабря 2019 года. Участие могут принять абсолютно все жители России.
Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.
Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса http://welcomecup.ru/, заполнить до 29 декабря анкету, а затем загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России.
Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.
Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.
Принять участие в конкурсе, побороться за призы и получить грант на реализацию собственного проекта могут все желающие, главное условие – участник должен быть гражданином РФ, достигшим 18 лет. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.
Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Участники также смогут выиграть путевки в пятизвездочный отель MRIYA RESORT & SPA, бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 млн рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру и многое другое.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 29.12 на сайте: https://welcomecup.ru/
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 декабря 2019 16:27
Речь идет о 13 участках общей площадью 14,5 тыс. кв. м в 12-м квартале Пригородного лесничества Самарского лесхоза. Социум
42
27 декабря 2019 16:12
Казарин порулит миллиардами. Социум
65
27 декабря 2019 15:36
Трасса лыжного марафона пройдет по лесным просекам в окрестностях Сокольих Гор. Социум
87
Здравоохранение
26 декабря 2019 14:59
В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области. Здравоохранение
453
25 декабря 2019 10:13
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Здравоохранение
887
24 декабря 2019 13:27
Ранее поступала информация о его низком качестве. Здравоохранение
242
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
243
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15009
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14859
Туризм
27 декабря 2019 13:06
Конкурс направлен на развитие туризма в каждом уголке России. Туризм
113
26 декабря 2019 21:35
Бали или Остров Богов, как его еще называют – это уникальное место, которое хранит в себе немало загадок и тайн. Ежегодно туристический поток в этот регион... Туризм
46
24 декабря 2019 09:51
Из заграничных направлений в Самаре популярнее всего Турция. Туризм
237
Образование
27 декабря 2019 11:52
Очередной мониторинг высшей школы РФ показал рост числа студентов, выбирающих точные науки. Образование
131
26 декабря 2019 21:31
Сколько зарабатывают геокриологи и куда переехать, чтобы получать больше ‒ рассказал ГородРабот.ру Образование
29
25 декабря 2019 11:57
В настоящее время уже известно, как распределены жилые дома в Самаре между городскими школами. Образование
231
Культура
27 декабря 2019 09:55
Подготовлены програмы для детей и взрослых. Культура
171
26 декабря 2019 23:48
В четверг, актеры и зрители театра после спектакля почтили память худрука минутой молчания и продолжительными аплодисментами. Культура
870
26 декабря 2019 21:10
Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Культура
498
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
197
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15573
Мода
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
35
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
139
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
129
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
566
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
686
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
403
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1209
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
865
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
800
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
480
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
825
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
867
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1119
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2242
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2756
Мероприятия