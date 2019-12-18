Самара входит в топ-20 в России по высоте новогодней елки
18 декабря 2019 09:52
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Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых высоких главных новогодних елок в городах России на Новый год.
Главная елка Самары высотой 25 метров на площади Куйбышева была установлена 12 декабря.
В первую двадцатку городов России с самыми высокими новогодними ёлками этой зимой входят Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м), Москва (27 м), Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Иркутск (25 м), Самара (25 м), Ставрополь (25 м), Пенза (25 м), Кемерово (25 м), Омск (23 м), Йошкар-Ола (23 м) и Хабаровск (23 м).
Следует отметить, что входящие в топ-10 по высоте главная елка России в Москве и елка в Уфе - это живые ели.
Рейтинг составлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок в российских городах.
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