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Новости /  Общество /  Туризм  

Самара названа "шоколадной" столицей России

11 июля 2019 12:09
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Самара названа шоколадной столицей России
По отзывам туристов, шоколад является одним из самых популярных "вкусных" сувениров.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню шоколада опросил пользователей в социальных сетях, чтобы выяснить, где в России делают самый вкусный шоколад.

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. По отзывам туристов, шоколад является одним из самых популярных "вкусных" сувениров.

По результатам опроса Tvil.ru, 29% респондентов назвали Самару городом с самым вкусным шоколадом.

В первую тройку "шоколадных" городов страны вошли Санкт-Петербург, за который проголосовали 26% опрошенных, и Москва (24%)

В топ-5 с самым вкусным шоколадом также попали Пермь (13% опрошенных) и Екатеринбург (5%).

Фото: pixabay.com
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